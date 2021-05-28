Выступление президента Арктической академии наук убрали из программы международной конференции в Петербурге

Ученого обвиняют в госизмене.

Организаторы Международного Арктического саммита в Петербурге убрали из программы видеообращние учёного, президента Арктической академии наук Валерия Митько. Записанное выступление сочли «политическим», сообщила команда 29, юристы которой защищают Митько. В своей речи ученый говорил, что уже почти два года лишён возможности очно участвовать в конференции в связи с «обвинениями в госизмене».

Дело о госизмене в отношении 79-летнего президента Арктической академии наук возбудили летом прошлого года. Следствие считает, что он передал секретную информацию по разработками в области обнаружения подводных лодок в Китай. Митько преподавал в этой стране гидрографию, как приглашенный профессор. он не признает своей вины и утверждает, что все данные, которые он направлял в поднебесную являются открытыми. В ФСБ наоборот считают, что ученый собирал материалы по шпионскому заданию в течение года.

Валерию Митько грозит до 20 лет тюрьмы.