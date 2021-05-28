Бывшие полицейские получили от 5 до 12 лет колонии за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову

Главный фигурант и, по версии следствия, организатор Игорь Ляховец, а также трое его подчиненных отвергали все обвинения, однако пятый полицейский Денис Коновалов дал признательные показания, в том числе, на своих коллег.

Голунов был задержан летом 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку eже через пять дней уголовное преследование прекратили. Сам журналист связывал действия полицейских со своей профессиональной деятельностью.

Журналист, Депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает наказание для бывших полицейских по делу Ивана Голунова адекватным содеянному. Однако, как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», кроме пятерых осужденных наказанию должны быть подвергнуты все вышестоящие начальники.

«Данные сроки (экс-полицейским) они справедливы, потому что факт подброса наркотических веществ оказался доказанным. Другое дело, я не припомню похожего приговора сотрудникам полиции за фабрикацию уголовного дела, за превышение должностных полномочий. Мне кажется, здесь приговор логичный, справедливый, но сами сроки продиктованы тем, что общий фон вокруг дела Ивана Голунова повлиял на решение суда. Здесь и политизированность этого дела, и не только внимание общественности, не исключаю, что из этого дела решили сделать показательную историю, дабы другим неповадно было», — сказал он.

А.Медведев также считает, что кроме пятерых осужденных наказанию должны быть подвергнуты все вышестоящие начальники, которые с большой вероятностью были осведомлены о практике подброса наркотиков.

«От подобных проблем не избавлены наши правоохранительные органы. Проблема не только в том, что подбрасывают наркотики, ведь часто людей заставляют брать на себя вину по другим правонарушениям, тут сама система, когда во главу угла поставлен процент раскрываемости преступлений, не считаю, что она правильная, но у нас нет другой иной системы. Из этой всей истории выпало огромное количество людей, вовлеченных в нее, и не вполне верно и честно, что на скамье подсудимых оказались только эти пятеро. Может начальство полицейское не стоило сажать, но какие-то дисциплинарные выводы или еще что-то должны были бы сделать», — подчеркнул депутат.