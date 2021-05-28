Гендиректор «Медузы»* Тимченко прокомментировала приговор для экс-полицейских по делу Ивана Голунова

Генеральный директор издания «Медуза» (признанного российскими властями иноагентом) Галина Тимченко, принимавшая активное участие в кампании по освобождению Ивана Голунова, считает приговор для бывших полицейских справедливым, однако не надеется на улучшение ситуации с гражданскими правами в России. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Приговор объективный и справедливый, только почему-то это не радует. Да, исполнители получили свои приговоры, заказчики не найдены, все равно исправить ничего нельзя, а за то время, которое прошло с момента начала этого процесса, полицейский произвол, к сожалению, в стране только усилился», — сказала она.

По словам Галины Тимченко, несмотря на безнадежность ситуации, российским журналистам все же не стоит опускать руки.

Московский городской суд назначил наказание от 5 до 12 лет колонии общего режима бывшим сотрудникам полиции за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста Ивана Голунова.