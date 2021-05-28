Число курильщиков в мире превысило 1 миллиард человек

Как пишет медицинский журнал The Lancet со ссылкой на исследование британского Института показателей и оценки здоровья, за последние 30 лет их стало больше на 150 миллионов. Специалисты считают, что такой рост в условиях все более активной борьбы с курением связан с увеличением населения в целом. Отмечается, что доля курящих, по сравнению с 1990-ым годом, существенно снизилась – более, чем на четверть среди женщин и более, чем на треть среди мужчин. Впрочем, в некоторых странах, в числе которых указывается и Россия, популярность курения в этот период, наоборот, возросла.