Число курильщиков в мире превысило 1 миллиард человек

Как пишет медицинский журнал The Lancet со ссылкой на исследование британского Института показателей и оценки здоровья, за последние 30 лет их стало больше на 150 миллионов. Специалисты считают, что такой рост в условиях все более активной борьбы с курением связан с увеличением населения в целом. Отмечается, что доля курящих, по сравнению с 1990-ым годом, существенно снизилась – более, чем на четверть среди женщин и более, чем на треть среди мужчин. Впрочем, в некоторых странах, в числе которых указывается и Россия, популярность курения в этот период, наоборот, возросла.
2021-05-28T16:32:58+03:00
2021-05-28T16:32:58+03:00
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16:32, 28 мая 2021
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