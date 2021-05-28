Министерство обороны скрыло доходы заместителей Сергея Шойгу из-за закона о государственной защите

Как пишет газета РБК, в сведениях о заработках военных и гражданских служащих ведомства не оказалось информации о 12 заместителях министра. Примечательно, что сведения также исчезли из деклараций, обнародованных в 2018, 2019 и в 2020-ых годах. К примеру, замминистра обороны Алексей Криворучко, согласно декларациям, был самым богатым сотрудником ведомства. Его доход приближался к 120 миллионам рублей. Для сравнения, доход самого Шойгу составил менее 16 миллионов.
2021-05-28T16:32:26+03:00
2021-05-28T16:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 28 мая 2021
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