Министерство обороны скрыло доходы заместителей Сергея Шойгу из-за закона о государственной защите

Как пишет газета РБК, в сведениях о заработках военных и гражданских служащих ведомства не оказалось информации о 12 заместителях министра. Примечательно, что сведения также исчезли из деклараций, обнародованных в 2018, 2019 и в 2020-ых годах. К примеру, замминистра обороны Алексей Криворучко, согласно декларациям, был самым богатым сотрудником ведомства. Его доход приближался к 120 миллионам рублей. Для сравнения, доход самого Шойгу составил менее 16 миллионов.