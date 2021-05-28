Приговор обвиняемым по делу о стрельбе в Москва-Сити огласят в следующий понедельник

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В ходе прений прокуратура просила назначить бывшим членам спортивного клуба боевых искусств Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову 19,5 и 18,5 лет колонии соответственно. Кроме того, их хотят обязать выплатить штрафы по одному миллиону рублей.

В результате перестрелки, которая произошла в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в башне «Око» погиб один и были ранены пять человек. Ее инициаторами следствие считает главу охраны другого бизнесмена Гавриила Ушваева и его телохранителя.

