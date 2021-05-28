Глава ирландской авиакомпании Ryanair обвинил белорусские власти во лжи

В письме, которое Майкл О’Лири направил министерству транспорта республики, он сказал, что у главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск. При этом диспетчеры отказались связаться с руководством Ryanair, соврав, что сотрудники перевозчика не отвечали на звонки.

На прошлой неделе в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский лайнер, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские власти утверждали, что получили сообщение о бомбе на его борту. Эта информация позже не подтвердилась. С рейса сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он и его спутница, россиянка Софья Сапега, были арестованы.

