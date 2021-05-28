Политолог Виноградов: Вступление Сигала в «Справедливую Россию – За правду» связано с его коммерческими интересами

Вступление актера Стивена Сигала в партию «Справедливая Россия – За правду» связано с его коммерческими интересами. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Михаил Виноградов.

«Сигал остается бизнесменом, принимающим рациональные коммерческие решения. Он нашел для себя коммерческую составляющую в активности в российской партии, потому что представить себе, что это может дать какой-то медийный эффект, довольно сложно. Поэтому партия показывает, что готова тратиться на селебрити, а селебрити с удовольствием на это реагируют. Какого-то большого содержательного смысла в этом нет», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию «Справедливая Россия — За правду», где он будет заниматься вопросами экологии.

Американский актер стал гражданином России еще в 2016 году. Тогда паспорт гражданина РФ ему вручил лично президент. В 2018 году Стивен предлагал себя на пост губернатора Приморского края.