Суд Минска оставил под стражей россиянку, которая была на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Белоруссии

Партизанский суд Минска оставил под стражей гражданку России Софью Сапегу, которая была на борту самолета совершившего экстренную посадку в столице Белоруссии.

Суд отклонил жалобу адвоката Сапеги Александра Филановича, который так и не увидел материалы дела. Юрист не смог встретится и с подзащитной. Обвинение Софье тоже пока не предъявлено. Ожидается, что это произойдет в течении 10 дней. Сапегу посетил российский консул, не услышав от нее никаких жалоб на условия содержания. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что не собирается вмешиваться в компетенцию белорусских властей, но при этом консульская поддержка гражданке страны будет обеспечена. На следующей неделе представитель посольства побывает у нее еще раз. Предположительно, Сапегу обвиняют в участии в работе телеграм-канала Черная книга Беларуси, который занимался публикацией личных данных силовиков. Она летела вместе с Романом Протасевичем на самолете, который был посажен в Минске.

Западные государства, включая страны ЕС требуют немедленного освобождения Протасевича и Сапеги.