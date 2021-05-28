Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи

Здесь вечером должны состояться переговоры с Владимиром Путиным. Официально главы государств планируют обсудить развитие интеграции на площадке союзного государства, вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по международной тематике. Однако наблюдатели полагают, что не останется в стороне и тема недавних событий в Белоруссии, где власти вынудили приземлиться самолет компании Ryanair, после чего арестовали оппозиционера Романа Протасевича и его девушку.

Тем временем, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко уже попросил помощи у России в связи с проблемами в экономике после запретов ряда стран на полеты над территорией республики.

Головченко отметил, что Евросоюз принял решение о введении новых санкций против Белоруссии, чтобы обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота.

