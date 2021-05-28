Мосгорсуд огласил приговор пятерым полицейским, которых обвиняли в фабрикации дела журналиста Ивана Голунова

Обвинение запрашивало для них от 7 до 12 лет заключения. В результате они получили от 5 до 12 лет. Голунов опротестовывать приговор не собирается, а вот защита подсудимых заявила, что будет его обжаловать.

Генеральный директор издания «Медуза» (признанного российскими властями иноагентом) Галина Тимченко, принимавшая активное участие в кампании по освобождению Ивана Голунова, считает приговор для бывших полицейских справедливым, однако не надеется на улучшение ситуации с гражданскими правами в России. Такое мнение Галина Тимченко высказала «Эху Москвы».

По словам Галины Тимченко, несмотря на безнадежность ситуации, российским журналистам всё же не стоит опускать руки.



