Использование цветного пластика, пластиковой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, правительство готовит соответствующие поправки в законодательство, которое могут внести в Госдуму осенью. В свою очередь, председатель сенатского комитета по природопользованию Алексей Майоров заявил, что переходный период для запрета одноразовых пластиковых товаров займет как минимум год.
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