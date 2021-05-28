Суд в Минске отклонил жалобу на задержание гражданки России Софьи Сапеги

Как рассказал ее адвокат Александр Филанович, заседание было закрытым. Сама Софья на суд не доставлялась. Юрист также пожаловался на то, что ему не дали возможности ознакомиться с материалами дела. Российский посол в Минске заявил о том, что с доступом адвоката к задержанной россиянке есть проблемы. Он связал это с логистикой следственного изолятора. По словам посла, российский консул посетил Софью Сапегу. На следующей неделе должен состояться еще один визит.

Сапега была задержана 23-го мая вместе с бывшим редактором портала НЕХТА Романом Протасевичем. Они летели рейсом компании Ryanair, который был принудительно посажен в Минске.