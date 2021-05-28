Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: выставка о пропавших детях в парке «Музеон» возобновлена

. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о возобновлении работы выставки организации в парке «Музеон».

«25 мая в 13.00 ее закрыли. Но этой ночью ограждения сняли. В смысле выставку открыли. Действительно все хорошо. И сейчас первый день, когда она открыта, и можно прийти и посмотреть на нее. Это 7 конструкций, внутри находятся 7 историй. Это истории пропавших и, к сожалению, погибших детей, рассказанные от их лица. Это эмоционально тяжелый контент», — отметил О.Леонов.

Он уточнил, что инсталляция создана, прежде всего, для того, чтобы через эмоции привлечь внимание родителей, которые должны рассказать детям о правилах безопасности.

О.Леонов добавил, что выставка будет работать полтора месяца – до середины июля. «Это часть общего пространства, она стоит в парке и доступна любому желающему. Мы будем выставлять добровольцев на то время, пока будет работать выставка, которые будут предупреждать детей о том, что это контент 18+», — заключил он.