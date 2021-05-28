Авиационные власти РФ разрешили самолету компании Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в облет Белоруссии

Разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет. Посол России в Австрии говорит, что затруднение согласований по новым маршрутам происходит из-за того, что для этого необходимо время.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что отказ принимать авиарейсы, летящие в обход белорусского воздушного пространства, связан с согласованием конкретных точек пересечения российской границы.

Песков добавил, что никакие российские ведомства не имеют отношения к инциденту с бортом Ryanair над Белоруссией. Напомню, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Sky News предположил, что подобная операция Минска не могла быть проведена без участия Москвы.