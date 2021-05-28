Людям, переболевшим Covid-19, рекомендовано сделать прививку через несколько месяцев после перенесенного заболевания

Роспотребнадзор рекомендовал людям, переболевшим коронавирусом, сделать прививку через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Главврач московской городской клинической больницы №1 имени Пирогова Алексей Свет подчеркнул, что речь идет именно о рекомендации.

Сам Свет также считает, что переболевшим спустя некоторое время лучше пройти вакцинацию.

Добавим, что Россия по темпам вакцинации существенно отстает от практически всех европейских стран. На сегодняшний день, по неофициальным данным, прививку получили чуть более 11% населения страны.