Бывшие полицейские, которых обвиняют в подбросе наркотиков Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет заключения

Такое решение около 2 часов назад вынес Мосгорсуд.

Ещё до оглашения приговора четверо из пяти подсудимых, которые находились в аквариуме с закованными в наручниками руками за спиной, были довольно бодры. Они постоянно смотрели в сторону пришедших их поддержать близких, улыбались им и подмигивали. Однако когда решение было вынесено, бывшие полицейские стали серьезными и кричали вслед уходящим из зала по требованию приставов родственникам. Самый крупный срок — 12 лет колонии — получил Игорь Ляховец, ключевой фигурант дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и, как считает следствие, организатор его незаконного задержания. Трое других экс-полицейских получили по 8 лет заключения, а 5 лет назначили Денису Коновалову — единственному полностью признавшему вину. Он находился под домашним арестном, но сразу после приговору его взяли под стражу и поместили в отдельный аквариум, в отдалении от остальных осуждённых. Всем бывшим сотрудникам МВД запретили занимать должности в ведомстве на протяжении длительного срока, их также лишили званий. Кроме того, Мосгорсуд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова: теперь каждый из пяти фигурантов дела должен ему выплатить по 1 млн рублей — в случае, если это решение не изменит апелляционная инстанция.

Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по Западному округу в июне 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. На фоне возникшего общественного резонанса все обвинения с журналиста сняли. Экс-полицейским, в свою очередь, вменили незаконный оборот наркотиков, фальсификацию доказательств и незаконное задержание.