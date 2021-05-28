Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции в пригороде французского Нанта

Об этом сообщает телеканал БФМ ТВ. Женщина получила серьезные ранения. Нападавший скрылся с места преступления. В поисках задействованы несколько сотен жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение. На место происшествия выехал глава МВД Франции. Нападавший задержан, при задержании двое полицейских пострадали.