Для расследования посадки самолета компании Ryanair в Минске создана международная группа прокуроров из стран, чьи граждане были на борту. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он оценил воскресный инцидент как акт государственного терроризма и высказался за усиление экономических санкций в отношении Белоруссии.