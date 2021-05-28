Журналист Иван Голунов не будет обжаловать приговор бывшим полицейским, осужденным за фальсификацию его дела и подброс наркотиков. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Мосгорсуд приговорил бывших полицейских на сроки от 5-ти до 12-ти лет колонии общего режима. Каждый из них также должен будет выплатить Голунову по миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба. Защита полицейских заявила, что подаст жалобы на приговор.