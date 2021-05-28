Главврач ГКБ N1 имени Пирогова считает разумной рекомендацию Роспотребнадзора о прививке для переболевших Covid-19

Главный врач Первой городской больницы им. Н.И. Пирогова Алексей Свет считает разумной рекомендацию Роспотребнадзора о прививке для переболевших коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом А.Свет подчеркнул, что об обязательных распоряжениях на этот счет речи быть не может. «Не может Роспотребнадзор вам лично сказать: «Вот вы переболели, но все равно вакцинируйтесь». Он может советовать, рекомендовать. В этом есть определенная степень разумности, потому что переболевший человек тоже имеет право на прививку, и это было бы, наверное, неплохо», — отметил врач.

На вопрос о том, есть ли какой-то регламент, когда можно вакцинироваться после болезни, А.Свет ответил, что такие регламенты «сейчас разрабатываются». «Есть некие разрешительные вещи, но это пока тоже не носит назидательный или императивный характер. Это сейчас в стадии обсуждения, потому что мы только накапливаем опыт. Но всяко прививаться лучше, чем не прививаться», — заключил он.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал людям, переболевшим COVID-19, сделать прививку через несколько месяцев после перенесенного заболевания.