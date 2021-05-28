Liberation: Встреча лидеров России и Белоруссии не приведет к серьезным изменениям в отношениях между двумя странам

Французская газета Liberation уверена, что встреча лидеров России и Белоруссии не приведет к серьезным изменениям в отношениях между двумя странами.

Опрошенные изданием аналитики уверены, что Россия вынуждена поддерживать Александра Лукашенко, чтобы Белоруссия осталась в сфере политического влияния Москвы. Ведь любая смена власти в Минске будет способствовать сближению Белоруссии с Европой, а значит, западными странами. Другими словами, Лукашенко самый антизападный лидер, и он использует этот аргумент в диалоге с Россией. Поэтому, многое будет сходить с рук. И ранее Россия уже наблюдала дрейф Украины в сторону Европы. То есть, у Путина попросту нет выбора и она вынуждена поддерживать Лукашенко. Хотя при этом, она его почти не контролирует. До этого Кремль попытался поставить в Белоруссии своего лидера — Виктора Бабарико, но это у него не удалось.

Также Владимира Путина раздражает история с арестом оппозиционера Романа Протасевича, которая ставит под угрозу встречу российского лидера с американским президентом Джо Байденом. Другими словами," между Москвой и Минском много разочарования и раздражения. В этом контексте серьезных изменений для Путина и Лукашенко сегодня не произойдет". Конец цитаты по сайту Inopressa.ru

Газета Liberation полагает, что на встрече президентов обязательно будет обсуждаться вопрос о судьбе спутницы Романа Протасевича, гражданки России Софии Сапеги, освобождения которой добивается Москва.