Корреспонденту омского 12-го канала пришлось прервать свое выступление в прямом эфире из-за пожилой женщины

Корреспонденту омского 12-го канала Анне Кокориной пришлось прервать свое выступление в прямом эфире из-за пожилой женщины/ Кокорина рассказывала о поставках нового оборудования в местную больницу, и в кадре внезапно появилась недовольная пенсионерка.

Ведущий новостей назвал произошедшее нештатной ситуацией. Видно, что Кокориной пришлось уворачиваться от удара сумкой.