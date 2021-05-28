Роспотребнадзор рекомендует делать прививки переболевшим коронавирусной инфекцией

Вакцина обеспечивает более надежную защиту, — подчеркивают в ведомстве. Президиум Российской академии наук считает, что темпы вакцинации в стране недостаточны для достижения противоэпидемических целей. Академики призывают россиян делать прививки. В Кремле говорят, что власти будет терпеливо разъяснять россиянам важность вакцинации. Президент ранее подчеркивал, что обязательной вакцинации от коронавируса быть не может.
2021-05-28T14:11:48+03:00
2021-05-28T14:11:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:11, 28 мая 2021
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