Роспотребнадзор рекомендует делать прививки переболевшим коронавирусной инфекцией

Вакцина обеспечивает более надежную защиту, — подчеркивают в ведомстве. Президиум Российской академии наук считает, что темпы вакцинации в стране недостаточны для достижения противоэпидемических целей. Академики призывают россиян делать прививки. В Кремле говорят, что власти будет терпеливо разъяснять россиянам важность вакцинации. Президент ранее подчеркивал, что обязательной вакцинации от коронавируса быть не может.