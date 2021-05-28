Международная организация гражданской авиации будет расследовать инцидент с принудительной посадкой лайнера Ryanair

Международная организация гражданской авиации проведет расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера ирландской компании РайЭйр в Минске.

Экспертам предстоит получить ответ на вопрос нарушило ли какое-либо государство международное авиационное право, в том числе Чикагскую конвенцию. Рейтер со ссылкой на свои источники сообщает, что к началу расследования ИКАО призвали США и их союзники. Впрочем, официальные лица уже выносят вердикты. Министр транспорта Ирландии Эймон Райан назвал действие белорусских властей «атакой на европейскую авиационную безопасность», а глава авиакомпании РайанЭйр Майко О’Лири – «угоном самолета и пиратством, поддерживаемым государством». По его словам, экипаж и пассажиров удерживали вооруженные люди, а их вещи обыскивали. Об уже появившихся выводах сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Совет ИКАО призвал к сотрудничеству в расследования обстоятельств инцидента все заинтересованные стороны, а также все страны, входящие в организацию.

Промежуточные итоги расследования должны быть представлены до 25 июня.

До этого Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии. Несколько европейских авиаперевозчиков уже отказались от полетов.