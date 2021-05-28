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14:09, 28 мая 2021

Интернет-издание «Важные истории» рассказывает о собственности зам.главы администрации президента Владимира Островенко

Речь идет о нескольких объектах недвижимости в Москве и Подмосковье. Об этом расследовании Константин Таранов.
Список из более чем ста десяти различных дел по статьям о шпионаже и о госизмене опубликовала сегодня «Новая газета». Составила его «Команда 29», которая специализируется на подобных судебных процессах. Как правило, они закрыты от общественности, и узнать о них получается не всегда.
Из документа следует, что количество дел по этим статьям с годами растёт. Если на рубеже девяностых и нулевых годов их было примерно по три в год, то, к примеру, только в 2015-ом приговоров было уже почти двадцать.
При этом, иногда количество дел не сходится с тем, которое можно найти в официальных источниках. Так в отчёте судебного департамента за 2020 год, осужденными за государственную измену и шпионаж числится семь человек, а «Команда 29», насчитала их как минимум одиннадцать. Издание предположило, что российские власти таким образом пытаются запутать иностранные разведки.

В администрации президента и управлении делами не ответили на вопрос «Важных историй» о том, на каких основаниях Владимир Островенко получил дом в собственность и может ли он по минимальной цене приватизировать земельный участок.


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