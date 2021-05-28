Немецкое правление форума «Петербургский диалог» отказалось от совместного заседания в начале июля в Москве

Причиной стало признание нежелательными в России трех немецких неправительственных организаций. Об этом говорится в заявлении «Петербургского диалога». Речь идет о трех НКО – Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и Немецко-русский обмен. Генпрокуратура сочла, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.