Немецкое правление форума «Петербургский диалог» отказалось от совместного заседания в начале июля в Москве

Причиной стало признание нежелательными в России трех немецких неправительственных организаций. Об этом говорится в заявлении «Петербургского диалога». Речь идет о трех НКО – Форум русскоязычных европейцев, Центр либеральной современности и Немецко-русский обмен. Генпрокуратура сочла, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
2021-05-28T13:36:45+03:00
2021-05-28T13:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 28 мая 2021
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