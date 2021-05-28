Генеральный директор компании Ryanair назвал неточной и неправдивой расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров

Генеральный директор компании Ryanair Майл О’Лири назвал неточной и неправдивой расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров. Ее фрагменты ранее публиковал Минтранс Белоруссии. Ранее глава компании направил письмо в департамент авиации Минтранса Белоруссии, в котором утверждает, что диспетчеры отказались связаться с Ryanair по просьбе командира воздушного судна после того, как он был предупрежден об угрозе взрыва.