Генеральный директор компании Ryanair назвал неточной и неправдивой расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров

Генеральный директор компании Ryanair Майл О’Лири назвал неточной и неправдивой расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров. Ее фрагменты ранее публиковал Минтранс Белоруссии. Ранее глава компании направил письмо в департамент авиации Минтранса Белоруссии, в котором утверждает, что диспетчеры отказались связаться с Ryanair по просьбе командира воздушного судна после того, как он был предупрежден об угрозе взрыва.
2021-05-28T13:36:20+03:00
2021-05-28T13:51:16+03:00
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13:36, 28 мая 2021
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