Генсек НАТО полагает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета в Минске в координации с Москвой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Свою версию он изложил в интервью телеканалу Скай Ньюс. Ранее в том же духе высказался и глава британского МИДа Доминик Рааб.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления «проявлением русофобской одержимости и навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся».