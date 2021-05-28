Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на адвоката девушки. Сам процесс проходит в закрытом режиме. На него не пустили журналистов и не доставили саму арестованную.

Напомним, Софья Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair.