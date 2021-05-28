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13:19, 28 мая 2021

Суд назначил от 5 до 12 лет колонии экс-полицейским, подбросившим наркотики Ивану Голунову

Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корр. ТАСС.
«Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Максима Уметбаева — к 8 годам, Романа Феофанова — к 8 годам колонии, Акбара Сергалиева к 8 годам колонии, Дениса Коновалова — к 5 годам колонии», — огласил решение судья
Сергей Груздев.
Гражданский иск Голунова о возмещении морального вреда на 5 млн рублей к экс-полицейским удовлетворен в полном объеме. Таким образом, со всех полицейских взыскали по 1-му миллиону рублей по гражданскому иску Голунова.
Ранее прокурор просил приговорить Игоря Ляховца к 16-ти годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева – к 12-ти годам. Прения и допросы подсудимых проходили в закрытом режиме из-за материалов с грифом «секретно».
Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6-го июня 2019-го года. Спустя пять дней журналиста освободили и все обвинения были сняты. Об этом объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Через полгода стало известно о возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции о превышении должностных полномочий. Голунов был признан потерпевшим. Сооснователь проекта «База» Анатолий Сулейманов обращает внимание на то, что на скамье подсудимых нет бывшего начальника обвиняемых, руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Андрея Щирова. Весной источники «Интерфакса» сообщали, что Щиров покинул Россию. Он уехал в Черногорию.



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