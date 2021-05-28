Интернет-издание «Важные истории» рассказывает о собственности зам.главы администрации президента Владимира Островенко

Речь идет о нескольких объектах недвижимости в Москве и Подмосковье.

За последние шесть лет Владимир Островенко, как утверждает сетевое издание «Важные истории», получил в собственность одну из бывшую госдачу на Рублевке и приватизировал квартиру стоимостью в 192 миллиона рублей в элитном жилом комплексе в Пресненском районе столицы. В материале сказано, что до этого у замглавы администрации резидента уже были две квартиры и по правилам Островенко мог бы претендовать на улучшение жилищных условий, только если бы в них жили еще как минимум девять его родственников или «иных лиц». В связи с этим издание предположило, что чиновник каким-то образом воспользовался несовершенством законодательства.

При этом, как отмечает интернет-портал, указ от 2008-ого года о порядке предоставления жилых помещений, находящихся в ведении управделами президента, так и не был опубликован. Фрагменты из этого положения известны только фрагментарно, и то только потому, что они периодически цитируются в судебных решениях.

Владимир Островенко работает в команде Владимира Путина с 2011-ого года. До этого занимал пост в МИДе и в российском посольстве Германии.