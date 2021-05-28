В России планируется запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек

Правительство готовит соответствующие поправки в законодательство, — сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее стало известно, что Минприроды готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, в целях дальнейшего запрета.
2021-05-28T13:05:02+03:00
2021-05-28T13:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 28 мая 2021
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