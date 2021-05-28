Роспотребнадзор рекомендует переболевшим коронавирусом вакцинироваться

Совет предоставлен в форме ответа на часто встречающиеся вопросы, который появился на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В нем упоминается, что у переболевших возникает естественный иммунитет, но как долго он будет действовать – неизвестно, поэтому лучше обезопасить себя вакцинированием. Срок, который стоит выдержать указан неопределенно – «в течении нескольких месяцев». Нет и упоминаний о клеточном иммунитете, который возникает наряду с естественным. Между тем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что перенесшим КОВИД делать прививки не надо. Кроме того, по рекомендациям Минздрава от февраля этого года, которые цитирует сетевое издание Медуза, которое российские власти признали иностранным агентом, следует, что переболевшим, у которых высокие титры антител в прививке отказывают.

В России за время пандемии коронавирус обнаружили более чем у пяти миллионов человек.