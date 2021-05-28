В Кремле назвали экстраординарной ситуацию с перебоями в перелетах европейских авиакомпаний в Россию

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что проблемы вызваны техническими причинами, которые вскоре будут разрешены.

Вчера сообщалось об отмене рейсов Air France и «Австрийских авиалиний» в Москву. Авиакомпании намеревались выполнить полет в обход территории Белоруссии, но не получили соответствующего разрешения от российских властей.

Сегодня австрийская авиакомпания выполнит рейс Вена – Москва в облет Белоруссии. Air France снова отменила рейс из Парижа, — сообщает «Интерфакс».

Росавиация уведомила авиакомпании об увеличении времени на выдачу разрешения для полетов через Россию при изменении ранее утвержденных маршрутов, — сообщает РБК. В ведомстве это объясняют увеличением количества запросов от авиакомпаний.

Международная организация «Репортеры без границ» провела акцию протеста против задержания журналиста Романа Протасевича. Акция состоялась в Литве, недалеко от контрольно-пропускного пункта на границе с Белоруссией. «Репортеры без границ» считают, что Протасевич стал жертвой жестокого обращения и пыток.

Тем временем Международная организация гражданской авиации проведет расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Предварительный отчет будет представлен 25-го июня. Министр транспорта Ирландии называет действия белорусских властей атакой на авиационную безопасность.

Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о поддержке белорусских властей.

Мишустин также предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиасообщения между Россией и Белоруссией.