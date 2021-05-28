УЕФА сегодня может принять решение о корректировке или даже отмене правила выездного гола в еврокубках

Согласно этому правилу при равенстве забитых мячей преимущество получает команда, которая забила больше голов в гостях. Это положение действует уже больше 50-ти лет.
2021-05-28T12:37:09+03:00
2021-05-28T12:37:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 28 мая 2021
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