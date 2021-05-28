Изданию «Важные истории» стало известно о недвижимости зам.главы администрации президента Владимира Островенко, одного из самых непубличных чиновников. По данным издания, в 2015-м году Островенко приватизировал трехкомнатную квартиру в элитном ЖК «Дом на Тишинке». В 2016-м году эта недвижимость стоила более 190 миллионов рублей. Островенко до сих пор владеет этой квартирой, — следует из его декларации и выписки из Росреестра.