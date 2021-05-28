Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его поручение о вакцинации неверно интерпретировали.

Он призвал журналистов прекратить противопоставлять его Владимиру Путину. Кадыров ранее предложил создать в каждом районе комиссии для разъяснительной работы по вакцинации, а отказавшимся от прививки оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь. По словам Кадырова (его цитирует РИА), вакцинация – единственный способ избежать третьей волны, которая потребовала бы намного более жестких ограничений.