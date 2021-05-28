Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его поручение о вакцинации неверно интерпретировали.

Он призвал журналистов прекратить противопоставлять его Владимиру Путину. Кадыров ранее предложил создать в каждом районе комиссии для разъяснительной работы по вакцинации, а отказавшимся от прививки оказывать медицинскую помощь в последнюю очередь. По словам Кадырова (его цитирует РИА), вакцинация – единственный способ избежать третьей волны, которая потребовала бы намного более жестких ограничений.
2021-05-28T12:33:56+03:00
2021-05-28T12:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 28 мая 2021
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