США присоединились к ряду стран, которые проводят расследование экстренной посадки рейса Ryanair в Минске

Самолёт приземлился по требованию местных властей.

Расследованием минских событий занялось американское ФБР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу полиции Литвы Роландаса Кишкиса. Он отметил, что у него есть подтвержденная информация об этом от коллег из Соединённых Штатов. В свою очередь в Вашингтоне это заявление еще не комментировали.

Ранее свои расследования также начали в Варшаве и в Вильнюсе. Прокуроры из этих стран создают объединённую следственную группу, поскольку, самолёт авиакомпании Ryanair, о котором идёт речь, зарегистрирован в Польше.

Борт, летевший из Афин в Вильнюс экстренно посадили в минском аэропорту в минувшее воскресенье. Местные власти использовали в этой операции в том числе и военный истребитель. В итоге двое пассажиров рейса, белорусский журналист Роман Протасевич и россиянка София Сапега, были арестованы.

Представители нескольких западных стран, ровно как и сама Ryanair назвали произошедшее угоном самолёта и актом спонсированного государством пиратства.

Журналист Роман Протасевич был одним из основателей телеграмм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Как сообщало интернет-издание Delfi.ru, во время посадки самолёта он сказал, что ему в этой стране грозит смертная казнь.

После инцидента несколько европейских стран рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить полеты над Белоруссией и закрыли свое воздушное пространство для белорусской государственной авиакомпании «Белавиа».

В связи в этим премьер-министр Белоруссии Роман Головченко попросил помощи у России.

Головченко также отметил, что Евросоюз принял решение ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы обрушить экономику страны.