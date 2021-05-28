МИД: РФ продолжит поддерживать суверенитет Сирии, помогать этой стране в ликвидации последствий конфликт

Россия продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, помогать этой стране в ликвидации последствий конфликта, — заявляет МИД России. На Смоленской площади считают, что заявления стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии – грубое политическое давление на Дамаск.

Напомним, Асад, по официальным данным, переизбрался на очередной семилетний срок. Утверждается, что за него проголосовали более 95% сирийских избирателей.