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11:35, 28 мая 2021

МИД: РФ продолжит поддерживать суверенитет Сирии, помогать этой стране в ликвидации последствий конфликт

Россия продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, помогать этой стране в ликвидации последствий конфликта, — заявляет МИД России. На Смоленской площади считают, что заявления стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии – грубое политическое давление на Дамаск.
Напомним, Асад, по официальным данным, переизбрался на очередной семилетний срок. Утверждается, что за него проголосовали более 95% сирийских избирателей.


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