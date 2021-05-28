ФБР подключилось к расследованию инцидента с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске, — сообщает литовская полиция. Самолет сейчас находится в Вильнюсе.
2021-05-28T11:34:11+03:00
2021-05-28T11:39:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 28 мая 2021
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