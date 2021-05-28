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11:33, 28 мая 2021

Лукашенко: Минск готов открыть границы для жителей Украины, Польши и Литвы, которые захотят привиться «Спутником»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что Минск готов открыть границы для жителей Украины, Польши и Литвы, которые захотят привиться российской вакциной «Спутник». Напомним, Россия предоставила Белоруссии технологии производства вакцины. По утверждению Лукашенко, в стране производится полмиллиона доз в месяц — «благодаря этому за год удастся решить все проблемы».  


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