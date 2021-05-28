Российские власти сообщают о 9 тысячах новых случаев коронавируса за прошедшие сутки

404 человека умерли. Больше всего заболевших в Москве – свыше 3-х тысяч.

Роспотребнадзор советует вакцинироваться переболевшим коронавирусной инфекцией. Прививку можно сделать через несколько месяцев после перенесенного заболевания, так как вакцина обеспечивает более надежную защиту, — подчеркивают в ведомстве.

В Кремле подчеркивают, что российские власти будут разъяснять важность вакцинации. Президент ранее подчеркивал, что обязательной вакцинации от коронавируса быть не может.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает необходимым увеличить темпы вакцинации от коронавируса.

Пандемия продолжается уже 18 месяцев, — сообщает ВОЗ.