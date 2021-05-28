Следствие убедилось в виновности Фургала применяя новейшую методику допроса

Новейшая методика допроса с использованием компьютерных технологий, которую применили к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, убедили следствие в его виновности.

Никакая экспертиза по закону не дает ответа на вопрос о виновности подсудимого. Решение может принять только суд. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что Фургала допрашивали в присутствии адвокатов и задали ему около полусотни вопросов. При этом следствие использовало две программы – анализ голоса человека от израильских производителей и так называемый лицевой детектор лжи, разработанный голландскими специалистами. Первая анализирует тембр голоса, громкость и скорость речи и изменения этих параметров. Вторая – эмоции, которые он испытывал, отвечая на вопросы. Реакции на некоторые из них показались экспертам подозрительными. Фургал брал паузы, использовал повторы, чтобы выбрать нужный ответ. Впрочем, в институте Сербского над новациями лишь пошутили, сказав, что есть только один верный признак лжи – нос Пиноккио, который удлинялся, когда он врал, отсюда и привычка обманщиков трогать себя за лицо.

Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза заявил, что с материалами исследования пока не знакомился, что не помешало ему назвать их квазинаучными экспериментами, которым следствие пытается заменить доказательства.