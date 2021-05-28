Министр энергетики США считает плохим решение Белого дома отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2»

Министр энергетики США Дженнифер Гренхолм считает очень плохим решение Белого дома отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2». Министр назвала российский газ «самым грязным в мире». В свою очередь, российский вице-премьер Александр Новак утверждает, что российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», в четыре раза чище американского.