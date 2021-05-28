Министр энергетики США считает плохим решение Белого дома отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2»

Министр энергетики США Дженнифер Гренхолм считает очень плохим решение Белого дома отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2». Министр назвала российский газ «самым грязным в мире». В свою очередь, российский вице-премьер Александр Новак утверждает, что российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», в четыре раза чище американского.
2021-05-28T11:03:56+03:00
2021-05-28T11:03:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845314-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:03, 28 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…