ЕС может ввести санкции против трубопровода Ямал – Европа — по нему в Европу через Белоруссию поступает российский газ

Партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин сказал в эфире «Эха», что потеря доходов от транзита газа ударит по белорусскому бюджету.

Крутихин считает, что говорить о белорусской экономике как о самостоятельной не приходится.