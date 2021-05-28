Партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин сказал в эфире «Эха», что потеря доходов от транзита газа ударит по белорусскому бюджету.
Крутихин считает, что говорить о белорусской экономике как о самостоятельной не приходится.
ЕС может ввести санкции против трубопровода Ямал – Европа — по нему в Европу через Белоруссию поступает российский газ
Партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин сказал в эфире «Эха», что потеря доходов от транзита газа ударит по белорусскому бюджету.