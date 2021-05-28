Лукашенко на переговорах в Сочи рассчитывает договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на сегодняшних переговорах в Сочи рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами. По оценке Лукашенко, эпидемиологическая ситуация в России и Белоруссии примерно одинаковая.

Напомню, европейские страны ввели ограничения на авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Лайнер принудительно посадили в аэропорту Минска. Белорусские власти задержали летевших этим рейсом журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. В Кремле ранее обещали, что Сапеге как гражданке России будет оказана юридическая и консульская помощь.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает Запад принять жесткие меры в отношении режима Лукашенко.

Ранее Тихановская объявила о возобновлении протестной активности.