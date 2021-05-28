Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре

Порывы могут достигать 17-ти метров с секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до конца сегодняшнего дня.
2021-05-28T10:36:20+03:00
2021-05-28T10:46:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 28 мая 2021
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