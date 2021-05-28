Президент Франции не исключил возможности обязательной вакцинации от коронавируса представителей некоторых профессий

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности обязательной вакцинации от коронавируса представителей некоторых профессий, — передает телеканал ВFМ. При этом Макрон подчеркнул, что необходимо укреплять доверие к вакцине, но не вводить всеобщую обязательную вакцинацию.

Ранее против обязательной вакцинации высказался и президент России Владимир Путин.