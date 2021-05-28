По официальным данным, действующий президент Сирии Башар Асад победил на президентских выборах и переизбрался на очередной 7-летний срок. Как сообщает государственное агентство САНА, Асад набрал более 95% голосов. Асад возглавляет Сирию с 2000-го года. На посту президента он сменил своего отца Хафиза Асада, который руководил страной с 1971-го года.
2021-05-28T10:35:26+03:00
2021-05-28T10:35:26+03:00
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10:35, 28 мая 2021
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